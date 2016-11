Gütenbach Auftritt in Festhalle

Gütenbach. Die Musikkapelle Gütenbach und die Bläsergruppe Schönenbach / Gütenbach veranstalten am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr ihr Jahreskonzert in der Festhalle in Gütenbach. Unter der Leitung von Roland Schuler (Musikkapelle) und Mathias Hepting (Bläsergruppe) wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.