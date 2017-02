Gütenbach Aerobic, Love Parade und die Kellys

Gütenbach. "Wie war es damals wunderbar, in dene 70ger, 80ger, 90ger Jahr" lautete in diesem Jahr das Motto dieses Umzuges. Und dieses Motto setzten die Teilnehmer auch perfekt um. Viele Erinnerungen an die damalige Zeit wurden wieder wachgerufen. Angeführt wurde der Umzug wie immer vom der Musikkapelle Gütenbach unter der Leitung von Andreas Rösch. Und spätestens beim Anblick der Musikkapelle in ihrem Hippie-Outfit war jedem das Motto des Tages klar.

Die Musikkapelle bezog wieder Position beim Rathaus, wo sich der größte Teil der Zuschauer eingefunden hatte. Dabei sorgte als Ansager Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik alias Jörg Scherzinger für beste Unterhaltung beim Publikum. Er hatte immer einen urigen Kommentar parat. Genauso wenig hatte er es sich gleich zu Beginn nehmen lassen, viele der Zuschauer aus Gütenbach, aus den verschiedenen Zinken oder auch aus Simonswald und Furtwangen ganz persönlich und namentlich lauthals zu begrüßen.

Nach dem Musikverein zog Robin Hood mit seinen Mannen (Fun Boys) und einer massiven Holzhütte seines Weges.