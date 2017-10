Grosselfingen "Wir waren dumm, mutig, übermütig"

Man hoffe nun auf das Verständnis der Kunden, die die Vertragsergänzungen akzeptieren können – oder eben nicht. Alles könne nur auf freiwilliger Basis geschehen, Vertrag sei Vertrag, und es gebe offenbar auch Kunden, die schon Rechtsanwälte eingeschaltet haben. Man werde in Kürze an alle 110 Grosselfinger Kunden ein Schreiben schicken, in dem die neuen Konditionen festgehalten sind und in dem auch eventuell Anregungen aus der Diskussion des Abends eingearbeitet seien.

Fragen an Dürr-Pucher aus dem Publikum waren etwa: "Was passiert, wenn niemand den neuen Konditionen zustimmt?" "Im schlimmsten fall die Pleite der Firma", antwortete Dürr-Pucher. Oder "Was zahlt eine Durchschnittsfamilie dann nach dem neuen Vertrag mehr im Jahr?" Dürr-Pucher: "Etwa 500 Euro." Ein Zuschauer bezeichnete die Vertragsergänzungen als "Friss-oder-stirb-Angebot", ein anderer wollte die "Zahlen" der Firma sehen.

Der Geschäftsführer entschuldigte sich mehrfach bei den Kunden für die Situation. Bei Vertragsabschluss 2008 sei die Firma "dumm, mutig, übermütig gewesen – was auch immer." Man habe damals einfach noch zu wenig Erfahrung gehabt.