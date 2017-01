Grosselfingen Schulmensa sorgt für Diskussionen

Man könne das erst diskutieren, wenn der Plan vorgestellt werde, so Bürgermeister Franz Josef Möller. "Das ist die Höchstsumme, die zustande kommen könnte", sagte der Schultes. Man sei in der Planungsphase und versuche, die Zahlen bestmöglich darzustellen. "In Grosselfingen haben sie noch keine Elbphilharmonie erlebt", sagte Möller. Die Gemeinderäte haben immer "ehrliche Zahlen" bekommen.

Ein drittes Mal ging es um die Schule wegen des zweiten Rettungsweges, der bald geschaffen werden sollte. Hier brachte Kai Mayer den Vorschlag ein, zunächst ein mobiles Gerüst zu verwenden. So werde im Hinblick auf die Sanierung und Umgestaltungen "nichts verbaut". Der Vorschlag stieß auf Zustimmung. "Wir wollen es so machen, dass es beim Anbau der Schulmensa nicht stört", so Möller.

Von einem Anbau sei laut Senner wiederum nie die Rede gewesen. Der Bürgermeister wies an dieser Stelle daraufhin, dass der Anbau in einem Arbeitskreis besprochen wurde. Senner hätte sich von seinen Parteikollegen darüber informieren lassen können. Beschlossen wird der Haushalt aber ohnehin erst in der nächsten Sitzung des Gemeinderates. Dann soll auf Antrag der Freien Wähler auch eine Beratung über die Konzepte zur Ortskernsanierung stattfinden.

Die Ausgaben für 2017 betragen im Verwaltungshaushalt voraussichtlich rund 3 714 000 Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 322 000 Euro. Es stehen zudem einige Investitionen in Höhe von 1 970 000 Euro an. Den größten Kostenpunkt bildet die Sanierung der Hainburgstraße (inklusive Kanalbau/Straßensanierung) mit rund 1 050 000 Euro.

Die Einnahmen sind mit 3 778 000 Euro kalkuliert und bleiben im Vergleich zu 2016 (3 620 000 Euro) etwa auf gleichem Niveau. Größte Einnahmequelle ist die Einkommensteuer (999 400 Euro).

Der Stand der allgemeinen Rücklage wird in 2017 von rund 1 852 000 Euro auf 366 000 Euro sinken.