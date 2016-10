Grosselfingen Einige sind von Anfang an dabei

Grosselfingen . Die Reit- und Fahrgemeinschaft Marienhof feierte am vergangenen Sonntag ihr 25-jähriges Bestehen. Dieses besondere Ereignis wurde groß gefeiert. Am Vormittag gab es bereits eine vereinsinterne Feier. Bei einem Chaosfrühstück hatten die Mitglieder Zeit, sich in gemütlicher Runde zu unterhalten und über die vergangenen 25 Jahre auszutauschen.

Dieser Rahmen wurde für besondere Ehrungen genutzt. Viele Gründungsmitglieder des Vereins wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zuerst überreichte Bürgermeister Franz Josef Möller der Vorsitzenden Monika Marienfeld die Urkunde über 25-jährige Mitgliedschaft. Er bedankte sich bei ihr und bei allen anderen Vereinsmitgliedern für die hervorragende Arbeit.

Reiter sind über die Grenzen Grosselfingens hinaus bekannt