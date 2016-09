Grömbach Hundesteuer steigt

Grömbach. 2013 hatte die Gemeinde Grömbach ihre Hundesteuersatzung geändert und eine Anzeigepflicht der Rasse aller Hunde in den Textteil mit aufgenommen. Laut Landratsamt sei das jedoch "aus datenschutzrechtlichen Gründen bedenklich", teilte Bürgermeister Armin Pioch dem Gremium in der Sitzung am Montagabend mit.