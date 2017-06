Acht Mädchen und fünf Jungen wurden in Grömbach von Pfarrer Andreas Bihl eingesegnet. Der Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche wurde vom Posaunenchor und einem Auswahlchor der Konfirmandeneltern mitgestaltet. Konfirmiert wurden Damaris Burkhardt, David Geißler, Vanessa Jehle, Rebekka Lamparth, Nico Schmid, Michael Schnierle, Veronica Strohscherer, Lukas Tausch, Maila Theurer, Mara Tomasi, Maren Traub, Rebekka Traub und Max Wochele. Foto: foto in style