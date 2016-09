Glatten Projekt soll den Teamgeist fördern

Damit sie nun weiter als Team zusammenwachsen, steht in den ersten vier Wochen ein Einarbeitungsprojekt auf dem Programm. Dabei bekommen die Azubis und DH-Studenten eine komplexe Aufgabenstellung. Sie sollen gemeinsam ein neues Produkt entwickeln. Die verschiedenen Teams erhalten klare Zeitvorgaben sowie ein begrenztes Budget für das eingesetzte Material. Zudem müssen sie sich mit den vor- und nachgelagerten Prozessen auseinandersetzen. Welche Kundenbedürfnisse erfüllt das Produkt? Zu welchem Preis kann es verkauft werden? Wie lässt es sich bewerben? Das sind nur einige Fragen, die von den Teams beantwortet werden müssen. Das konkrete Projektthema ist derzeit ausschließlich den Azubis bekannt und wird erst mit der Präsentation der Ergebnisse den Ausbildern und Eltern vorgestellt.

Bei der Projektarbeit lernen die Neuen auch gleich die Produkte und Ansprechpartner aus den Geschäftsbereichen von Schmalz kennen. Unterstützt werden sie nicht nur vom Ausbilder-Team, sondern auch von den anderen Auszubildenden.

Das Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz in Glatten und in 16 Niederlassungen im Ausland mehr als 1000 Mitarbeiter. Insgesamt bildet Schmalz derzeit mehr als 90 Auszubildende und DH-Studenten aus. Damit unterhält das Unternehmen, gemessen an der Gesamtbelegschaft in Deutschland, eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote von rund 13 Prozent. Schmalz ist der weltweit führende Anbieter in der Automatisierungs-, Handhabungs- und Aufspanntechnik.

Acht Studiengänge in Kooperation mit den Dualen Hochschulen

Während der neue Jahrgang gerade mit der Ausbildung startet, läuft bereits die Bewerbungsphase für 2017. Schmalz bildet in acht technischen und zwei kaufmännischen Berufen aus. Zudem werden in Kooperation mit den Dualen Hochschulen Baden-Württemberg acht verschiedene Studiengänge angeboten.