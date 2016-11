Glatten Plus fällt höher aus als gedacht

Die Waldpflege und das nachhaltige Wirtschaften stünden beim Einschlag als Grundgedanke im Vordergrund, so der Leiter der Außenstelle Horb des Kreisforstamts Freudenstadt, Forstdirektor Dieter Zuleger. Der Grundgedanke der Waldpflege und der Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in den anderen Maßnahmen. Durch Pflanzungen sei weiterhin ein gezielter Aufbau von Verjüngungsvorräten gegeben. So wurden dieses Jahr 3800 Stück gepflanzt. Für 2017 ist ein Tannenvorbau mit weiteren 4300 Stück vorgesehen. Generell liege man im Plan – bei der Jungbestandspflege sogar weit darüber, stellte Zuleger zum zu Ende gehenden Jahr fest.

Ebenso sind Verbissschutz bei Pflanzungen und Naturverjüngung auf rund zwölf Hektar sowie Jungbestandspflege auf 5,4 Hektar im Plan. Wertastung, die dieses Jahr etwas zu kurz gekommen sei, ist nächstes Jahr bei 320 Bäumen vorgesehen. Zum Waldhaushalt 2017 erläuterte der Forstdirektor außerdem, dass der Holzmarkt voraussichtlich stabil bleibe und dass qualitativ gutes Holz weiter gefragt sei. Durch die Mehrwertsteuerpflicht steige der Forstverwaltungskostenbeitrag rückwirkend ab diesem Jahr.

Eine Diskussion gab es über einen eventuellen Zaunneubau auf einem Hektar im Waldgebiet Tölle. Als Alternativen nannte Zuleger einen fünf bis zehn Jahre dauernden massiven Einzelschutz, oder in diesem Gebiet auf mehr Laubholz zu gehen und den Bestand in Richtung Mischwald zu entwickeln. Dazu habe es schon oft Diskussionen gegeben, informierte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer und sprach sich ganz klar dafür aus, an diesem Standort eine entsprechende Bepflanzung anzustreben. Schon seit 30 Jahren bemühe man sich und bekomme kein zufriedenstellendes Ergebnis, warf Grundler ein, sprach aber von einer aktuell guten Naturverjüngung. Er sah scharfe Bejagung als Mittel.

"Also Zaun im Wald geht gar nicht", so Gemeinderätin Anneliese Bach. Einzelschutz bezeichnete sie als zu aufwendig und sprach sich für die Variante Richtung Mischwald mit mehr Laubbäumen aus. Damit konnte sich Böffingens Ortsvorsteher Andreas Pfau nicht ganz anfreunden. Er hatte die Sorge, dass man Bäume pflanze, die später nichts wert sind und nur als Brennholz zu gebrauchen seien. Auch argumentierte Pfau, dass es im Gebiet Tölle doch bereits einen schönen Fichten-/Tannenbestand gebe, diese dort also wachsen würden. Es gehe um den vorderen Bereich, und der sei relativ kahl, sagte Revierleiter Grundler. Zu den Bedenken Pfaus erklärte Grundler, dass auch bei Laubholz bei entsprechender Behandlung Wertholz zu holen sei.

Dem Vorschlag von Forstdirektor Dieter Zuleger, im Bereich Tölle keinen Zaun zu bauen, die Pflanzen vorerst durch Einzelschutz zu sichern und die Sache zum Thema der Zwischenrevision im nächsten Jahr zu machen und dann das weitere Vorgehen zu entscheiden, schloss sich der Gemeinderat an.

Zur Frage von Gerhard Keck zu den Waldwegen informierten die beiden Forstleute, dass diese nach der Benutzung, also nach Abtransport des Holzes, wieder instandgesetzt werden. Bürgermeister Pfeifer sah den Wegebau im Wald als ein Thema, das den Gemeinderat sicher auch in Zukunft beschäftigen werde.