Geislingen Wald- und Naturkindergarten für Geislingen

Geislingen (wus). Die Einbringung des Haushalts einer Kommune ist oft nur eine Formsache. Nicht so gestern Abend in der Sitzung des Gemeinderats: In dieser wartete Bürgermeister Oliver Schmid bei der Vorstellung des Planentwurfs mit einer Überraschung für die Öffentlichkeit auf: Die Stadt Geislingen soll einen Wald- und Naturkindergarten bekommen – das Ergebnis einer Klausurtagung des Gremiums.