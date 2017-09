Geislingen Schwimmen und Laufen halten den 90-Jährigen fit

Martin Feldhahn wurde am 28. September 1927 in Nabern (heute Polen) geboren. Nach seiner Schulzeit und der Mittleren Reife folgten der Einsatz als Marinehelfer und der Wehrdienst. Aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen, verschlug es ihn in die Lüneburger Heide.

Bis zu seinem Eintritt in den damals neu geschaffenen Bundesgrenzschutz im Jahre 1952 war er als Kraftfahrer in der Landwirtschaft tätig. Nach verschiedenen Führungspositionen im Bundesgrenzschutz erfolgte seine Ausbildung und der Einsatz als Fahrlehrer bis zum Ende seiner Dienstzeit im Jahr 1959.

In Balingen war er zunächst fünf Jahre lang als Fahrlehrer angestellt und machte sich dann selbstständig. Die Prüfung als Verkehrslehrer am Verkehrspädagogischen Institut Baden Württemberg legte er 1968 ab. 1970 eröffnete er die Fahrschule an seinem Wohnort Geislingen.