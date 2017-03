Geislingen "Schnäppchen" mit moderner Technik

Der Bereitschaftsleiter Christian Schluck hat den neuen Wagen der Marke Mercedes-Benz schließlich im Internet gefunden: auf einer Seite für gebrauchte Fahrzeuge, zu einem Preis von 65 000 Euro. Zusätzliches Geld mussten sie für eine neue Beklebung in die Hand nehmen.

"Das war ein Glücksgriff", sagt Schluck und zeigt sich angetan von der Ausstattung des dreieinhalb Jahre alten Fahrzeugs mit rund 60 000 gelaufenen Kilometern: Er ist wesentlich breiter als der alte Rettungswagen, der Einstieg liegt 20 Zentimeter tiefer: "Die Luftfederung ermöglicht das zusätzliche Absenken oder Anheben der Einstiegshöhe, je nach Bedarf." So sei es leichter für Patienten und Helfer, in den Wagen zu kommen. Zudem sei es im Innern wesentlich geräumiger als im alten Fahrzeug. "Technisch ist alles auf dem neuesten Stand", schwärmt Schluck. So gibt es zum Beispiel neben der Seitentür ein separates Fach, in dem Medikamente lagern und das im Winter beheizt ist, um ein Einfrieren der Infusionen zu vermeiden. Neben einem zusätzlichen, dritten Sitzplatz für Helfer gibt es auch einen Tragestuhl im neuen Rettungswagen. Damit könne man Patienten in der Wohnung abholen und in das Fahrzeug bringen, ohne dass sie noch mal ihre Sitzposition ändern müssten.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 26. März, öffnet das DRK seinen neuen Stolz für alle Interessierten vor der Raiffeisenbank in Geislingen.