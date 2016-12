Geislingen Sanierung der Melchiorstraße beschlossen

Die Stadt konnte aufgrund der frühen Planung und der entsprechend zeitigen Ausschreibung der Arbeiten viel Geld sparen. Die Kostenschätzung für die Tief- und Straßenbauarbeiten lag bei rund 770 .000 Euro. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Gewerks an die Firma Luppold aus Vöhringen für knapp 590. 000 Euro. Den geschätzten Ausgaben für die Sanierung der Wasserleitungen in der Melchiorstraße in Höhe von etwa 76. 000 Euro steht die tatsächliche Vergabe für einen Preis von rund 49 .000 Euro gegenüber. Unter dem Strich ergibt dies einen Vergabegewinn von mehr als 200. 000 Euro. Bürgermeister Oliver Schmid bedankte sich bei Buck für die erfreuliche Nachricht.

Beginn der für sechs Monate angesetzten Bauarbeiten soll im Frühjahr sein –­ die stattliche Ersparnis wurde laut Buck durch die frühe Vergabe der Aufträge bereits in diesem Winter ermöglicht. Um dieser Finanzierung auch rechtlich den Weg zu ebnen, hatte der Rat zuvor eine sogenannte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beschlossen. Kämmerer Oliver Juriatti erklärte, dass der Haushalt 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben von 300. 000 Euro vorsehe, die für das nächste Jahr beschlossen werden dürfe.

Um eine Vergabe noch in diesem Jahr zu ermöglichen, stimmte der Rat für eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350. 000 Euro. Damit sind die Gesamtausgaben für die Sanierung der Straße in Höhe von rund 640. 000 Euro abgedeckt.