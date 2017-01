Geislingen Renner hofft auf mehr Trainer

Der Vorsitzende Martin Renner dankten allen Funktionären, die sich bei der Hauptversammlung wieder bereit erklärt hatten, ein Amt zu übernehmen. Ein solches Engagement wäre seiner Meinung auch bei der Mitarbeit im Training wünschenswert. Der Verein könnte noch mehr Übungsleiter gebrauchen, insbesondere für das Jugendtraining.

Die Nachwuchsförderung beginnt in Geislingen bereits im Kindergarten: Alle zwei Wochen wird dort trainiert. Zweimal in der Woche wird außerdem das reguläre Jugendtraining angeboten, samstags zusätzlich zwei Schach-AGs.

Die Jugendtrainer sind darauf bedacht, dass die Spielpraxis nicht zu kurz kommt. Daher stellt der Verein auch eine Mannschaft in der Schnupperrunde. Diese entschied im vergangenen Jahr die Meisterschaft für sich. Des Weiteren nehmen die Geislinger Schach-Jugendlichen regelmäßig am Jugend-Grand- Prix des Bezirks teil. Interessierten Spielern wird die Möglichkeit geboten mit der dritten Mannschaft in der B-Klasse Turnierluft zu schnuppern.