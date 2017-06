Geislingen Radfahrerverein belebt Tradition

Zelt voll besetzt

Das 29. Brunnenfest wurde gut angenommen: Sowohl der Dämmerschoppen am Samstag als auch der Frühschoppen am Sonntag waren gut besucht, und auch zum Mittagstisch und am Nachmittag war das Zelt vollbesetzt.

Bei den Gesprächen war zu bemerken, dass sich die Erlaheimer über den Erhalt dieser sommerlichen Festtradition gefreut haben. Viele helfende Hände, nicht nur aus dem Radfahrerverein selbst, trugen zum Gelingen bei.