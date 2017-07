Geislingen Nagekäfer, Pilze und Insektizideim Gebälk

Geislingen-Binsdorf. Dass es viel zu tun geben würde, war bereits vorher klar gewesen: Wassereinbrüche im Keller, Löcher im Boden, Risse im Putz, morsche Balken unterm Dach, Nachholbedarf beim Brandschutz – die Liste der Mängel und dadurch notwendigen Renovierungen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Um zu ergründen, was in dem 1686 fertiggestellten Gebäude neben der Kirche St. Markus alles denkmalschutzgerecht saniert werden muss, um es wieder sicher und effizient zu nutzen, hat die Gemeinde eine Reihe von Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die jüngste, jetzt vorliegende Analyse ist schlimm ausgefallen: "Das Ausmaß der Schäden, insbesondere an tragenden Holzbauteilen, macht es erforderlich, dass geeignete Maßnahmen zur Ertüchtigung des Holztragwerks ergriffen werden", lautet der zentrale Satz der Bewertung des Holzsachverständigen Robert Ott.

Im Februar hat der Fachmann für Holzschäden und -schutz an drei Terminen das Gebälk des heute als Pfarr- und Gemeindehaus genutzten Gebäudes untersucht. Was er herausgefunden hat, liest sich wie eine Serie von Hiobsbotschaften. Insbesondere die zahlreichen Schadstellen an tragenden Gebäudeteilen durch Pilze und Holzkäfer als Folge von Jahrhunderten Feuchtigkeit im Gebäude werden aufwändige Reparaturen erfordern.