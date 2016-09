Geislingen Musiker wählen ihren Dirigenten

Jürgen Haak: Die Abstimmung war ein spannender Prozess

"Für uns war dieser Prozess spannend", berichtet der MV-Vorsitzende Jürgen Haak. Die Abstimmung sei ein Novum gewesen, mit dem ein Mehr an Demokratie im Verein Einzug gehalten habe.

Er freue sich, dass man bei den Bewerbern habe "aus dem Vollen schöpfen können". Das sei nicht selbstverständlich:­ Haak weiß von anderen Vereinen, bei denen die Suche nach einem neuen musikalischen Leiter sehr mühsam ist oder war.

Erfreulich nennt Haak auch das eindeutige Votum, das zudem bei einer hohen Wahlbeteiligung gefällt worden sei: Bis auf ein paar urlaubsbedingt entschuldigte Musiker seien die Wahlberechtigten fast vollzählig zur Abstimmung gekommen.

Der Vorsitzende nennt den Beschluss "eine zukunftsweisende Entscheidung". Nachdem die Personalfrage geklärt ist, wolle man beim MV Geislingen wieder mit Spaß an der Musik vorankommen.

Markus Kurz wird ab 7. Oktober sowohl das Aktivenorchester als auch die Jugendkapelle dirigieren. In seinem Musikstudium hat er sich unter anderem auf die Blasorchesterleitung konzentriert und bereits Erfahrung als Dirigent gesammelt. So leitet er seit Ende 2014 die Musikkapelle Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und auch den Musikverein Dettingen (Kreis Tübingen).

"Viel Potenzial" sehe er im Musikverein Geislingen, sagt Kurz. Da dessen Orchester groß ist und in der Oberstufe spielt, könnte sicher auch er selbst noch etwas lernen. Es sei eine spannende Herausforderung, den Klang einer großen Kapelle zu formen.

Auch die Arbeit an einem anspruchsvollen Programm reize ihn. Bis zum ersten großen Auftritt unter seiner Leitung sind es nicht mehr viele Proben: Am Samstag, 10. Dezember, gibt der MV Geislingen in der Schlossparkhalle sein Jahreskonzert. Konzertante sinfonische Blasmusik werde dann auf dem Programm stehen, verspricht der neue Dirigent. Ehe er die Stücke auswählt, müsse er sich aber erst noch in seine neue Tätigkeit einfinden.

Musikalischer Leiter ist ausgebildeter Orchesterschlagzeuger

Kurz ist 26 Jahre alt, stammt aus Bad Mergentheim und wohnt in Trossingen, wo er an der Musikhochschule den Abschluss "Master of Music" anstrebt. Er ist ausgebildeter Orchesterschlagzeuger, spielt und unterrichtet aber auch Tenorhorn, Posaune sowie Tuba.

Im Rahmen seines Studiums absolvierte er verschiedene Praktika und Zeitverträge, unter anderem an der Komischen Oper Berlin, am Saarländischen Staatstheater Saar­brücken, bei den Stuttgarter Philharmonikern und bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Viel Freizeit bleibt dem jungen Dirigenten neben der Musik nicht. Wenn er aber doch mal einen freien Abend ha, geht er zum Fußballspielen – oder schaut entspannt eine Partie von Bayern München auf dem heimischen Sofa an.