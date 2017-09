Die Baustellensituation in der Melchiorstraße in Geislingen geht dem Ende zu: Am Dienstag hat die Firma Luppold den Feinbelag aufgebracht. Nach Angaben des Stadtbauamtes werden bis zum Ende der Woche kleinere Restarbeiten, wie Pflaster- oder Reinigungsmaßnahmen, erledigt. In der rund sechsmonatigen Bauzeit wurden die maroden Wasserleitungen und Anschlüsse sowie der rissige und unebene Belag erneuert. Foto: Müller