Geislingen Lesestoff zum Leihen und Behalten

Geislingen. Die Regeln sind auf einem Blatt beim Regal vermerkt und recht simpel: Jeder kann die Bücher ausleihen und wieder zurückbringen – oder auch behalten. Im Gegenzug kann man aber auch ein Buch aus dem eigenen Fundus ins Regal stellen und für alle öffentlich machen. Was man nicht sollte, erklärt Christine Gulde, ist mehr Bücher bringen, als das Regal fassen kann.

"Das ist ein Selbstläufer", meint die Kirchengemeinderätin. In vielen anderen Städten, so auch im Balinger Bahnhof, stehen offene Bücherregale, die bisher auf gute Resonanz gestoßen seien. Das Geben und Nehmen halte sich die Waage, erklärt die Initiatorin.

Bei einem Besuch in Augsburg war Gulde begeistert von einem öffentlichen Bücherregal in einem Park neben einer Kirche. Ihre Idee, dass so was auch nach Geislingen passen könnte, begeisterte auch Susanne Schenk, Georg Schuster und Claudia Gekeler vom Öffentlichkeitsausschuss des katholischen Kirchengemeinderats.