Geislingen Lese-Show: "Rüden haben kurze Beine"

Geislingen-Erlaheim. Warum sind Männer schlechte Lügner? Und warum haben immer die Frauen Schuld daran? Darüber spricht der Schriftsteller und Literatur-Comedian Tim Boltz am Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr in der Erlaheimer Kulturscheune. Corinna Fuhrmann begleitet ihn am Klavier.