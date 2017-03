Geislingen Jugendraum in Binsdorf erst mal zu

Mitte Februar hatte es Beschwerden von Bürgerseite gegeben, hinter der Grundschule, in dessen Obergeschoss sich der Jugendraum befindet, lägen Scherben von Weinflaschen. Daraufhin schaute Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger auch drinnen nach dem Rechten – und ärgerte sich über seinen Fund: "Das ist eine Riesensauerei. Dort oben herrscht ein Verbot harter Alkoholika."

Das steht so in einer Vereinbarung mit der Ortsverwaltung, die der Jugendrat unterschrieben hat. Schnaps und Rauchen im öffentlichen Gebäude stellen zudem einen Verstoß gegen geltende Gesetze dar: "Das geht nicht", so Weger.

Keine Party in der Fasnet