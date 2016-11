Geislingen Jugendkapelle eröffnet Jahreskonzert

Der allererste Auftritt überhaupt ist das Erlaheimer Jahreskonzert für die Jugendkapelle zwar nicht: Nachdem im Juni die Proben in verjüngter Besetzung begonnen hatten, haben die Jungmusiker bereits beim Sommerhock am letzten Schultag im Juli schon einmal vor Publikum gespielt. Doch auf der Bühne in der großen Halle, wenn alle Augen und Ohren auf einen gerichtet sind, das ist, wie jeder aktive Musiker weiß, noch einmal etwas anderes.

Rund 30 Kinder und Jugendliche sind in der Kapelle aktiv, 11 davon aus Erlaheim. Sie sind zwischen acht und 18 Jahren alt. Zusammen mit ihrem Dirigenten Thomas Michelfeit haben sie die Stücke "Hat Dance Cha Cha", "Star Wars: The Force Awakens" und "Go Go Go Joseph" vorbereitet.

Doch auch abseits der Proben und Auftritte haben Jungmusiker und Betreuer gemeinsame Aktivitäten. So geht es für diejenigen, die im vergangenen Jahr für guten Probenbesuch ausgezeichnet worden sind, in Kürze in die Kletterhalle. Im neuen Jahr sind dann ein Besuch im "Badkap" sowie die Beteiligung an der Stadtputzede geplant.

Der nächste Auftritt in diesem Jahr ist das Weihnachtsliederspielen an Heiligabend, im Januar ist ein Vorspielnachmittag geplant. Und dann beginnen auch schon die Vorbereitungen auf das Binsdorfer Jahreskonzert.

Verstärkung könnte die Jugendkapelle übrigens noch gebrauchen: In den Registern Querflöte, Klarinette, Tenorhorn und Tuba. Weitere Informationen gibt es bei Jugendleiterin Simone Hutt.