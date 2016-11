Geislingen Hochzeitsmesse macht Lust, Ja zu sagen

Dinius Dance aus Geislingen sorgt dafür, dass das Brautpaar die richtigen Tanzschritte für den Hochzeitswalzer parat hat,und für die passende Musik sorgt die Partyband Hoppla.

Unter den vielen begeisterten Heiratswilligen waren auch Tamara Schöller und Christian Roth aus Albstadt. Sie freuen sich schon riesig auf ihre Hochzeit, die im kommenden Jahr im Juni stattfinden soll.

"Nicht zu schlicht, aber auch nicht zu romantisch, so in etwa stelle ich mir mein Brautkleid vor", sagt die zukünftige Braut. Mit 150 Gästen wollen die Beiden eine gemütliche Hochzeit feiern. Ohne fliegende Tauben und unzähligen Programmpunkten will das junge Paar im siebten Jahr seine "Traumhochzeit" feiern.

Voll besetzt war die Halle bei der Hochzeitsmodenschau. Die Models verstanden es, mit tollen Festtagsoutfits in Blau, Schwarz und Rose für die Hochzeitsgesellschaft sowie Traumkleidern im angesagten Vintage- oder Rockabilly-Stil etwas von der "Hochzeitsmagie" zu vermitteln.

Der Bräutigam von heute trägt farblich passend zur Fliege Hosenträger, und mit Tattoo-Rücken, wunderschönen Spitzen, traumhaften Tüllröcken und raffinierten Schnitten fühlt sich die Braut garantiert wie eine Prinzessin.

Die kleinen Hochzeitsgäste stahlen den großen Models auf der Bühne fast die Show. Die Jungs rockten die Bühne mit feschen Outfits, Anzug, Fliege und stylischem Hut, und die Mädels mit süßen Kleidchen mit Glitzer und Tüll.