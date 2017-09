Geislingen Gemütlichkeit und harte Gitarrenriffs

"Get into Gear" gehört längst zum Inventar der Musikszene im Zollernalbkreis. Mit Gigs im LKA-Longhorn oder als Support von "Edguy" sind die vier Musiker allerdings auch überregional bekannt. Mit ihren Songs in Richtung Thrash und Power Metal heizen sie dem Publikum bereits seit mehr als zehn Jahren ein.

Den Abschluss macht mit "Connexion" eine Band mit Kultstatus im Kreis. Mit Classic Rock, Soul und Rhythm’n’Blues ist die Band seit nunmehr 30 Jahren auf den Bühnen in Südwürttemberg unterwegs.

Aus der Küche gibt es bei der Rocknacht Schnitzelwecken, Hamburger, Pommes und Käsewürfel. Natürlich hat auch am Samstag die Weinlaube geöffnet, und zusätzlich gibt es noch eine Bar.

Karten für die Rocknacht sind im Vorverkauf für acht Euro bei allen aktiven Musikern der Stadtkapelle erhältlich oder können per Mail an philipp.eberhart@gmail.com vorbestellt werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt neun Euro.