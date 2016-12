Geislingen Geld für Geislingen und Bisingen

Davon entfallen 64 700 Euro auf den Ausbau in Geislingen. Der Anschluss eines Gewerbegebiets in Bisingen wird mit 58 033 Euro gefördert. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gab dies am Donnerstag bekannt.

"Schnelles Internet ist heute unerlässlich für unsere Städte und Gemeinden, gerade im ländlichen Raum", sagte die Ministerin. Für die Unternehmen ist es ein zentraler Standortfaktor und damit Grundlage für Wohlstand und Beschäftigung." Und für die Bürger gehöre ein Breitband-Internetanschluss heute zur Lebensqualität.

Der Breitbandausbau ist Teil einer umfassenden Digitalisierungsstrategie der Landesregierung. Neben dem Ausbau der Infrastruktur gehören dazu die Unterstützung von Unternehmen, die Förderung von Forschung und Entwicklung, die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie die digitale Bildung an den Schulen. Insgesamt fördert die Landesregierung den Breitbandausbau im Jahr 2016 mit 113 Millionen Euro Steuergeldern.