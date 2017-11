In die Landeshauptstadt hat der Jahresausflug der Geislinger Sänger geführt. Erstes Ziel war das SI-Centrum, wo man bei einer Backstage-Führung hinter die Kulissen des Musicals "Mary Poppins" schaute und Bühne und Requisiten inspizierte. Weiter ging es zum Stuttgarter Wahrzeichen, dem Fernsehturm. Ein Besuch des Schweinemuseums im Alten Schlachthof und eine kombinierte Stadtführung zu Fuß und mit dem Bus schlossen sich an. Unser Bild zeigt die Gruppe vor dem Landesmuseum. In "Sophies Brauhaus" ließ sie den Tag ausklingen. Mit vielen Eindrücken traten die Sänger wieder die Heimfahrt an. Foto: Verein