Geislingen Geislinger DRK hat neuen RTWin Aussicht

Geislingen (wus). Am Samstag haben Bereitschaftsleiter Christian Schluck, seine Stellvertreter Markus Gulde und Dirk Zeiher sowie Fahrzeugwart Klaus Sieber einen Spezialhändler in Norddeutschland aufgesucht, um mögliche neue Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen. Dabei sind die Geislinger fündig geworden, wie der Vorsitzende Michael Wolfram berichtet: "Wir haben ein superstarkes Schnäppchen gefunden, Jahrgang 2013, 65 000 Kilometer." Die mögliche Anschaffung soll diese Woche auch im DRK-Ausschuss beraten werden. Im Vorfeld hatte die Summe von rund 60 000 Euro im Raum gestanden, die das Geislinger Rote Kreuz für ein Gebrauchtfahrzeug ausgeben will. Je ein Drittel davon könnte von Stadt, Kreis- und Ortsverband kommen.