Geislingen Die Vereinshymne gibt’s jetzt auch auf CD

Geislingen-Binsdorf. Fünf Songs sind auf der neuen Scheibe "Litte Girl" zu finden, die die Band SR&D unlängst veröffentlicht hat. Geradliniger Rock’n’Roll ist darauf ebenso zu hören wie wavig angehauchter Poprock – ­und eben auch die Power-Mitsing-Ballade für den heimischen Fußballverein.

Im April haben Peter Fröhlich, Wolfgang Jentsch, Ulrich Maier, Ebi Leinich und Felix Heinz die Stücke im Tübinger Neckarsound-Studio aufgenommen. Die Texte stammen von Keyboarder Fröhlich und Bassist Ebi Leinich, die Musik hat die Band gemeinsam komponiert. Der fünfte Titel ist die "SpVgg-B-Hymne" –­ und fällt gleich auf, weil er der einzige in deutscher Sprache ist. "Da unsere Wurzeln in den 80ern liegen, wurden wir überwiegend von englischsprachiger Musik geprägt", erklärt Fröhlich das. "Durch die Hymne für die SpVgg Binsdorf wurden wir jedoch in unserem Vorhaben gestärkt, bereits vorhandene deutsche Texte neu musikalisch zu untermalen." Überhaupt wolle man in Zukunft verstärkt eigene Songs komponieren und so mehr Kreativität an den Tag legen.

Neben den beruflichen Verpflichtungen bleibt den Männern von SR&D allerdings wenig Zeit fürs Musizieren: Nur ein oder zwei Mal im Monat kommen sie zusammen, um zu proben.