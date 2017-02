Geislingen Bunter Zug ins Klassenzimmer

Geislingen-Binsdorf (wus). Selbst die Turmuhr von St. Markus ist am "Schmotzigen" Donnerstagmorgen ganz närrisch und zeigt die falsche Zeit an. Doch pünktlich um 10 Uhr erklingt Musik, und vom Binsdorfer Rathaus her zieht ein bunter Zug herab zur Grundschule Binsdorf-Erlaheim: Wie jedes Jahr steht die Schülerbefreiung an.