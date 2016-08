Geisingen Brücke zu niedrig: Lkw bleibt hängen

Nicht nur in der Höhe, sondern auch was das Gewicht anging, lag der Fahrer des 40-Tonners daneben. Die K 5924 ist für Fahrzeuge bis 6,5 Tonnen freigegeben. Die Feuerwehren aus Geisingen und Leipferdingen rückten mit insgesamt 18 Mann und vier Fahrzeugen aus, sperrten die Straße ab und zerlegten die Überreste des Planungsaufbaus soweit, dass sie abtransportiert werden konnten. Die Bahnstrecke nach Blumberg wurde unterbrochen, bis die Bahn sich überzeugt hatte, dass die Brücke keinen Schaden genommen hatte. Die Straße zwischen Leipferdingen und Tengen war bis gegen 10.30 Uhr gesperrt. Den Schaden am Auflieger beziffert die Polizei mit rund 20.000 Euro. Der Fahrer des Lastwagens wurde vor Ort behandelt, konnte anschließend aber weiterfahren.