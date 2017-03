Gechingen Willkommensgruß an jüngste Gechinger

T-Shirt und Paket als Geschenk

Die T-Shirts sind, zusammen mit einem Willkommenspaket mit vielfältigen Informationen zur Geburt eines Kindes, ein Geschenk der Gemeinde Gechingen, die damit ihrem Wahlspruch "liebenswert und lebenswert" Ausdruck gibt.

Mit 23 Neugeborenen waren die Geburtenzahlen 2016 im Vergleich zu den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Der Trend, dass mehr Mädchen als Jungen in Gechingen geboren werden, hält an. Zum vierten Mal fand das Jahrgangstreffen für Eltern und ihren Nachwuchs im Rahmen der Eltern-Kind-Gruppe, die sich regelmäßig mittwochs von 9.45 bis 11.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gechingen trifft, statt. Monika Schaible von der Gemeindeverwaltung hatte gemeinsam mit Familienbesucherin Elisabeth Dürr und Katja Kerstan, die die Eltern-Kind-Gruppe leitet, dazu eingeladen.