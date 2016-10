Gechingen Weitere Helfer gesucht

Die Kinderkleiderbörse in der Gäugemeinde wird immer beliebter. So wurde der Gesamtumsatz auf mehr als 10 0000 Euro gesteigert. Da zehn Prozent des Umsatzes stets an einen gemeinnützigen Zweck gespendet werden, geht dieses Mal der entsprechende Betrag an die SOS-Kinderdörfer.

Auch die Klasse 3b der Schlehengäuschule dürfte sich gefreut haben, denn durch den Kuchenverkauf kam ein ordentlicher Zuschuss für deren Klassenkasse zusammen.

Am 11. März 2017 wird die Frühjahrsbörse stattfinden. Inzwischen hat sich ein stattliches Mitarbeiterteam gefunden, das die Veranstaltung zweimal im Jahr im Frühjahr und Herbst organisiert. Dennoch sind immer neue Helfer willkommen, die sich bei Interesse unter www.kinderkleiderbasar-gechingen.de melden können.