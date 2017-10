Gechingen Vor allem junge Familien im Fokus

Gechingen. "Wir müssen Perspektiven bieten und dem Bürger sagen, wo die Gemeinde hin will", unterstrich Gemeinderat Karl Bräuhauser. Sein Ratskollege Bernd Wentsch war der Meinung, dass dabei ein Gemeindeentwicklungsplan entscheidend weiterhelfen könne. Die Gäugemeinde möchte mehr Neubürger, vor allem junge Familien, in den Ort holen. Dazu dient auch die derzeitige Erschließung des Neubaugebietes Furt nahe des Ortszentrums. Darüber hinaus wird nach anderen Maßnahmen gesucht, die das Leben in der Gäukommune attraktiver machen können. "Wir brauchen eine Vision für die Weiterentwicklung", forderte Wentsch.

Bürgermeister Jens Häußler verwies darauf, dass die Gemeinde durch Maßnahmen für den Hochwasserschutz mit fünf Millionen Euro und beim Ausbau der Kindergärten mit zwei Millionen Euro in der Pflicht sei. "Für uns sind die Handlungsfelder klar definiert. In den nächsten Jahren brauchen wir dafür kein Instrument", unterstrich der Rathauschef.

Wentsch meinte, dass ein solcher Gemeindeentwicklungsplan sogar eine deutliche Arbeitsvereinfachung sein könne. "Man muss es nur wollen, sonst wird es auch nichts", argumentierte er. Aus der Mitte des Gremiums kam der Hinweis, dass man in manchen Nachbarkommunen in einigen Bereichen schon deutlich weiter sei. So werde in Simmozheim zum Beispiel nach intensiver Bürgerbeteiligung mit Hilfe eines Gemeindeentwicklungsplans die Ortsmitte erfolgreich saniert. "In Gechingen gibt es keine städtebaulichen Missstände", unterstrich Häußler. In das bereits mehrfach überzeichnete Landessanierungsprogramm käme die Gäukommune aufgrund ihrer Bausubstanz nicht hinein.