Gechingen Sänger entführen in die Welt der Musicals

Wechselnde Kostümierungen und besondere choreografische Elemente verstärkten die Wirkung der Darbietungen und setzten immer wieder aufs Neue interessante Akzente.

Die junge "StimmBande" mit Schülern der Gechinger Schlehengäuschule unter der bewährten Leitung von Schulleiterin Karin Rittig begeisterte mit Songs wie "Das Lied vom Regenbogenfisch", "Riesenglück" und "Ritter Rost". Durch den Einsatz von Orffschen Instrumenten brachte der musikalische Gechinger Nachwuchs neue Klangfärbungen in den Saal und erntete immer wieder begeisterten Beifall.

Dem wollte "TonArt", ein Chor von besonders talentierten und sangesfreudigen, jüngeren Vereinsmitgliedern unter der Leitung von Ludmilla Merkle, in nichts nachstehen. Beim ersten Titel "Can you feel the love tonight" aus dem berühmten Musical "Der König der Löwen" glänzten Tobias Schlegel und Alex Bumiller mit anspruchsvollen Soli.

Dann präsentierte "TonArt" beliebte und unter die Haut gehende Melodien aus ­Andrew Lloyd Webbers Musical "The Phantom of the Opera". Locker und beschwingt meisterten die Musikakteure auch schwierigste Passagen. Mit bekannten Abba-Melodien wie "Mamma Mia", "Take a chance on me" oder "Thank you for the music" verzauberte dieser besonders leistungsfähige Chor die Herzen der Zuhörer vollends und es entstand eine begeisterte Stimmung. Beim beein­druckenden Schlusspunkt "Gib mir den letzten Abschiedsgruß" standen dann alle erwachsenen Sängerinnen und Sänger bei diesem zu Herzen gehenden Stück gemeinsam auf der Bühne. Musiker Tobias Becker, der Sohn des Dirigenten Hartmut ­Becker, hatte mit seiner mitreißenden Begleitung am Klavier großen Anteil am Gelingen dieses wunderbaren musikalischen Abends.