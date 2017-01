Gechingen Mit den Ziegen alle Hände voll zu tun

Trotzdem warten auf die Ziegen-AG vielfältige Aufgaben, denn die drei neuen jungen Zwergziegen bedürfen besonderer Pflege. Seit kurzem hat die Schlehengäuschule ihren Bestand, der durch den Tod alter Tiere sehr dezimiert war, wieder auffrischen können. Dies gibt vor allen den Ziegen-AG-Schülern eine neue Motivation bei der Fürsorge für die Tiere. "Die drei jungen Weibchen wurden von der Elternbeiratsvorsitzenden Kellewald, ihrer Tochter Fenja und mir von einem Bauernhof abgeholt", sagt AG-Leiterin Corinna Popp. "Den Transport übernahm der Gechinger Schafzüchter Heiko Eßlinger", berichtet sie. Zwei der jungen Weibchen sind noch kein Jahr alt.

AG besteht seit einem Vierteljahrhundert

Was die Gechinger Schlehengäuschule seit vielen Jahren mit der Ziegen-AG leistet, ist aller Ehren wert. Vor einem Vierteljahrhundert entschieden sich der ehemalige Schulleiter Gerd Danisch und sein Lehrerkollegium für die Ziegenhaltung gemäß dem Leitbild der Schule. Dieses setzt neben pädagogischen Zielen auf naturnahes Lernen und bewussten Umgang mit der Natur. Das Besondere in Gechingen ist, dass diese AG kein Strohfeuer war, sondern jetzt schon seit 25 Jahren durchgehalten wird. "Wir werden bei diesem Projekt auch sehr gut finanziell von der Gemeinde unterstützt", freut sich Schulleiterin Karin Rittig. So wurde vor kurzem ein neuer Zaun bewilligt.