Gechingen Landestypisches in vielen Facetten

Gechingen. In diesem Jahr hat der Internationale Kulturverein Gechingen ein aktuelles Thema in seine Programmreihe aufgenommen, dem sich momentan niemand entziehen kann. Am Samstag, 29. Oktober, findet in der Gemeindehalle ein syrischer Abend statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.