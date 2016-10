Gechingen "Kinder behüteter, so wie es jetzt ist"

Gechingen. Wie berichtet, beschloss der Gechinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine grundsätzliche Absichtserklärung, wonach ein Fußweg mitten durch das Außengelände des Betreuungseinrichtung im Untergeschoss der Gemeindehalle gebaut werden soll. Dieser würde gegenüber dem bestehenden Gehweg, der entlang der Althengstetter Straße vorbei am Rathaus und der Gemeindehalle auf den Parkplatz führt, eine Streckenersparnis von rund 37 Metern bringen und zudem eben verlaufen.

Der Wunsch nach einer direkteren Anbindung des Gemeindehallenparkplatzes an die Ortsmitte kam im Zuge eines Neubaus auf. Ein privater Investor möchte ein Mehrfamilienhaus in der Dorfäckerstraße erstellen. Von hier wird ein Fußweg in Richtung Calwer Straße gebaut. Von der Verlängerung in die andere Richtung bis zum Parkplatz bei der Gemeindehalle erhofft sich ein Teil der Gemeinderäte auch eine Entlastung der Parkplatzsituation in der Ortsmitte. "Der Gedanke an den Verbindungsweg kam bei einigen Gemeinderäten schon vor längerer Zeit auf. Konkret wurde das Vorhaben im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben in der Dorfäcker­straße, weil befürchtet wurde, dass sich nach dessen Fertigstellung die Parksituation in diesem Bereich verschlechtert", so Häußler.

"Die Gemeindeverwaltung ist vom Grundsatz her gegen den Fußweg, und seit klar ist, wie viel er kosten könnte, umso mehr", äußerte sich der Rathauschef weiter. Man müsse klar einräumen, dass der Gehweg entlang des Rathauses ein sechsprozentiges Gefälle habe und der eventuell neue Weg ebener und damit auch mit Kinderwagen besser befahrbar sei. Er habe aber für die Erzieher und die Kinder mehr Nachteile als Vorteile: "Die Kinder sind behüteter, so wie es jetzt ist". Häußler betonte, dass es sich bei der Abstimmung vom Dienstagabend um keinen Baubeschluss, sondern nur um eine Absichtserklärung des Gemeinderats handelt. Was die allgemeine Parkplatzsituation betrifft, wünscht sich der Verwaltungschef, dass die Mitarbeiter der Geschäfte im Ortskern vermehrt den Gemeindehallenparkplatz nutzen und nicht den Kunden die Stellplätze wegnehmen.