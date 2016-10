Gechingen Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Das jüngste Posaunenkonzert unter der Leitung von Markus Speitelsbach in der Martinskirche ließ bei seinen zwölf Beiträgen jetzt schon die Klasse des Gechinger Chores immer wieder aufblitzen. "Die Bläser spannen einen weiten Bogen von der Klassik über Choralbearbeitungen und Swing bis hin zu modernen Popballaden", kündigte Stahl an. Und der leistungsfähige Chor war dann auch den Anforderungen der sehr verschiedenen Stilrichtungen durchaus gewachsen.

Nach der strahlenden Eröffnung unter dem Titel "Festliches Spielstück" von Benjamin Eibach erklang dann ein Divertimento von Joseph Haydn in vier Sätzen. Sowohl das getragene Adagio als auch das geradezu tänzerisch wirkende Menuett und das schnelle Presto am Schluss wurden vorzüglich gemeistert. Beim festlichen Choralsatz "Allein Gott in der Höhe" teilte sich der Chor in zwei vierstimmige Gruppen. Gewaltig erklang jetzt der doppelchörige Satz von Jacob de Haan.

Natürlich durfte im Vorfeld des 500. Reformationsjubiläums auch Martin Luthers Kampflied "Ein feste Burg ist unser Gott" nicht fehlen. Weitere Höhepunkte waren das traditionelle Spiritual "The lame man" und Michael Jacksons ergreifendes "Heal the world". "Friends for Life" war ebenfalls eine Komposition von de Haan, die jedoch dieses Mal sehr an Filmmusik erinnerte. Das anrührende Konzert klang aus mit dem gemeinsam gesungen Lied "Bleib bei mir, Herr".

Der nicht enden wollende Applaus der zahlreichen Besucher zeigte, dass die stimmungsvolle Musik in den Herzen der Zuhörer angekommen war. Musikalische Unterstützung erhielt der Bläserchor durch den jungen Gechinger Schlagzeuger Julian Büttner.

Der Erlös des Abends wird zur Hälfte zur Finanzierung der örtlichen Diakonenstelle und zum anderen Teil als Spende für ein indisches Kinderheim verwendet werden.