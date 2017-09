Gechingen Jetzt geht alles doch noch sehr schnell

Gechingen. Was lange währt, wird endlich gut. Bereits im Jahr 2012 wurde eine Radwegverbindung von Gechingen ins benachbarte Deufringen angedacht. Der entsprechende Baubeschluss dazu wurde im September 2015 gefasst. In wenigen Wochen kann jetzt endlich mit den Vorarbeiten für die umfangreiche Maßnahme begonnen werden. In der Finanzplanung sind 500 000 Euro für die Maßnahme vorgesehen.