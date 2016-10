Gechingen Heimspiel für Schreckenberger

Gechingen. Der Gechinger Kabarettist Thomas Schreckenberger zeigt auf Einladung der Sportfreunde am Samstag, 19. November, in der Gäugemeinde sein neues Programm "Ene, mene, muh – wem traust du?". Beginn ist um 20 Uhr in der Gemeindehalle (Einlass ab 18.30 Uhr).