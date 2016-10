Gechingen Gleich zu Beginn geht die Reise bis an den Mississippi

Männer stimmen Matrosenlieder an

Auf dem Wasser bewegten sich zum Auftakt die Sänger des Gastgebers im übertragenen Sinn. Unter Leitung von Hartmut Becker, der sein zehnjähriges Dirigat beim Liederkranz Gechingen (LKG) feiert, entführten sie die Zuhörer mit verschiedenen Beiträgen an Neckar, Rhein und Mississippi.

Mit Matrosenliedern spann "Santiano", ein Männerchorprojekt des Liederkranzes Dachtel, den Faden weiter. Nicht nur, dass dabei beispielsweise der Gechinger Vorsitzende Tobias Schlegel involviert war, die Nachbarchöre teilen sich auch den gleichen Dirigenten. "Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und freuen uns über die Idee dieses Formates, das Austausch und Inspiration für die Chöre bietet", stellte Bozena Smierzchala, Vorsitzende des Dachteler Ensembles, fest. Dessen gemischter Chor kämpfte beim ersten Lied "Mit 17 fängt das Leben erst an" noch gegen das begleitende Klavier an, ehe die Stimmen bei den nachfolgenden Beiträgen an Kraft gewannen. Von "Ich will keine Schokolade" profitierte schließlich auch das Publikum, nachdem der Chor eben diese mit Würfen in die Halle verteilte. Ob der Chor danach um das ein oder andere Mitglied wuchs, konnte nicht ermittelt werden.