Gechingen Faszinierende Sportart

Gechingen. Die Bogensparte, die 2017 ihr 50-järiges Bestehen feiert, war mit zahlreichen Helfern sehr gut vertreten. Zahlreiche Interessierten von Jung bis Alt hatten sich eingefunden und lauschten den Ausführungen von Jürgen Zizmann. Der langjährige Gechinger Bogenexperte war voll in seinem Element. Er gab Tipps zur Stellung des Körpers, der Handhabung des Bogens, zur optimale Kraftanwendung und zum Zielen. Wenn man dem mehrfachen deutschen Meister auf Anhieb Glauben schenkte, dann hörte sich alles ganz einfach an.

Auch das Thema Sicherheit spielte eine Rolle. "Wenn der Pfeil einmal von der Sehne ist, können Sie ihn nicht mehr beeinflussen", warnte Zizmann. Schießsport erfordere in erster Linie Disziplin und Konzentration. Beim Bogen kommt auch noch die Komponente Kraft dazu. Manch einer, der zum ersten Male so ein Sportgerät in der Hand hielt, wunderte sich, wie sehr das Ausziehen und Halten des Bogens in die Arme und Schultern geht. Bogenschießen in der Halle, vor allem jedoch in der freien Natur auf der 70-Meter-Distanz, bringt beim Einholen der Pfeile auch einiges an Laufarbeit mit sich. Viele sehen in dieser Sportart eine ideale Mischung aus Bewegung, Kraft, Konzentration und einer gewissen Ausdauer.

Im Film sieht alles viel einfacher aus