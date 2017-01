Gechingen Durchaus gute Chancen auf Ausbau

Die Gespräche für den Grunderwerb zum Ausbau wurden derweil fortgesetzt. Mit Spannung wartet man nun nicht nur in der Gemeindeverwaltung auf die Entscheidung des Landes über den Zuschussantrag des Landkreises. "Mit geplanten Ausgleichsmaßnahmen müssen wir uns noch beschäftigen", äußert sich der Gechinger Rathauschef in seinem Jahresrück und -ausblick.

Die Machbarkeitsstudie zu verschiedenen Hochwasserschutzmaßnahmen und das geplante Hochwasserrückhaltebecken im Althengstetter Tal sind am kommenden Dienstag Thema in der Sitzung des Gemeinderats. Der nächste Schritt ist dann die Entwurfsplanung für das Becken. Die lokalen Maßnahmen, insbesondere im Bereich Feuersee, können laut Häußler vorangebracht werden. Allerdings nur dann, wenn die Grundstücksverhandlungen entsprechend verlaufen. Für den Bereich Hochwasserschutz seien auf jeden Fall noch weitere Fachplanungen, etwa im Hinblick auf den Naturschutz, notwendig, äußert sich Häußler.

In diesem Jahr will die Verwaltung außerdem in das Bebauungsplanverfahren für das Wohngebiet "Furt" einsteigen, das direkt im Anschluss an das Areal des Pflegeheims liegt, und parallel dazu an der Erschließungsplanung weiterarbeiten sowie die Ausschreibung für die Erschließung vorbereiten. Wie berichtet, sind laut erstem städtebaulichem Entwurf auf rund fünf Hektar Planfläche verschiedene Wohnformen vorgesehen: 44 Einfamilienhäuser, zwei Doppelhaushälften, fünf Ketten- und neun Reihenhäuser sowie fünf Mehrfamilienhäuser. Die beteiligten Ingenieurbüros, der Erschließungsträger und die Kommune ent­wickeln das Projekt derzeit weiter.

Radweg nach Deufringen

Baubeginn für die Radwegverbindung nach Deufringen soll im Frühjahr oder nach den Sommerferien sein, wenn entsprechende Absprachen und Vereinbarungen mit dem Planer sowie den Eigentümern getroffen wurden. Davon hängt ab, ob die dafür notwendige Rodung bis Ende Februar erledigt werden kann. Die Großbaustelle Gartenstraße steht kurz vor ihrem Abschluss. Sobald es das Wetter erlaubt, wird der Feinbelag aufgebracht.

Dagegen stehen hinter dem geplanten Gewerbegebiet Streitberg derzeit noch mehrere Fragezeichen. Die momentan errechneten, immensen Kosten im Bereich Regenwasserbehandlung und Löschwasserversorgung müssen deutlich reduziert werden, bevor das Thema dem Gemeinderat vorgelegt wird. "Wenn dies nicht gelingt, wird die Machbarkeit fraglich", so Häußler.