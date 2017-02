Gechingen Der Winterschlaf ist bald vorbei

Bienen und Insekten stehen am 4. Juni im Mittelpunkt. Für 30. Juni ist eine lange Museumsnacht unter dem Motto "Elvis lebt" geplant, und am 2. Juli ist der Gechinger Kabarettist Thomas Schreckenberger zu Gast. "Rund ums Licht" geht es am 6. August, am 3. September wird die Nachbargemeinde Althengstett vorgestellt, und die "Schwäbische Küche" ist am 1. Oktober das Motto des letzten Aktionssonntags des Jahres im Museum. 1995 war dieses in einem rund 250 Jahre alten Bauernhaus eröffnet worden. Das Gebäude war von der Gemeinde gekauft und zum Museum umgebaut worden. Der AK, der die Einrichtung seither ehrenamtlich betreut, hat mehr als 6000 Arbeitsstunden investiert, um sowohl die Räume als auch die 1000 Ausstellungsstücke der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Neben bäuerlichen Arbeitsgeräten und einer komplett eingerichteten Wohnung wird als Besonderheit ein Fotoatelier mit Originalzubehör von 1910 präsentiert, daneben alte Feuerwehr-Löschwagen, eine original Schuhmacherwerkstatt sowie Funde aus der Kelten- und Alemannenzeit.

Der "Appeleshof" ist in der Regel von April bis November jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Gruppenführungen werden nach Anmeldung angeboten.