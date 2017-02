Gechingen Container mit Baumaterial steht noch in Port-au-Prince

Unterkunft vor Jahren selbst errichtet

Mit einigen Tagen Verspätung sind nun Franz und Marie-Josée Groll aus Gechingen, die bereits mehrere Hilfseinsätze im Karibikstaat hinter sich haben, von der Hauptstadt Port-au-Prince aus in den Westen Haitis nach Jérémie weitergeflogen. Das teilt der Verein Pro Haiti mit Sitz in Aidlingen mit, in dem Franz Groll im Vorstand sitzt. Das Ehepaar ist dort im "Pro Haiti Haus" untergebracht und zu Gast beim Direktor der Berufsschule CTSJ, Père Raymond. Dieses deutsche Haus hatten die Grolls vor rund zwei Jahrzehnten dort errichtet, und es hat den Wirbelsturm im Herbst gut überstanden.

Franz Groll hat sofort damit begonnen, die Schäden am Berufsschulgebäude zu untersuchen. Wie berichtet hatte "Matthew" sämtliche Dächer abgerissen. Nur das 2015 renovierte Hauptdach konnte laut Pro Haiti dank der soliden Bleche aus Deutschland und deren starker Verankerung dem Wirbelsturm standhalten. Allerdings waren auf der Rückseite zwei Bäume auf die Konstruktion gestürzt. Die Reste des völlig zerstörten Teils wurden inzwischen entfernt. Das Material für den Wiederaufbau ist inzwischen angekommen, steht allerdings noch in der Hauptstadt Port-au-Prince.