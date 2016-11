Gechingen Buchautor arbeitet stets im Einklang mit der Natur

Was könnte an einem normalen Arbeitstag spannend sein? Das kennen wir doch alle. Wer sich mit dem Buch "Mit Holz, Herz und Hand“ auf den Alltag von Keilhofer einlässt, wird jedoch überraschende Ent­deckungen machen und sich am Ende wünschen, etwas von dieser Ursprünglichkeit, Erdung und Gelassenheit sowie vor allem der Ruhe, Liebe und Sorgfalt, mit der Keilhofer die Dinge betrachtet und seine Arbeit tut, mit in den eigenen Alltag nehmen zu können.

Auch wenn der Untertitel des Buches "Das echte Leben – ein Mann und sein Handwerk" etwas reißerisch daherkommt, vermittelte Keilhofer keineswegs den klischeehaften Eindruck eines gestandenen bayerischen Mannsbildes, sondern eher eines feinsinnigen, nachdenklichen Menschen. Dass es dahin kein einfacher und auch schmerzhafter Weg war, ließ der Gast am Rande der Lesung anklingen. Authentisch erzählte er von seiner Liebe zur Natur und den Bergen seiner Heimat, von den Eltern, dem denkmalgeschützten Bauernhof der Familie, auf dem er lebt und arbeitet.

Dreh- und Angelpunkt des Buches sowie für Keilhofer unverzichtbarer Bestandteil seines Daseins ist das Drechsel-Handwerk. Vor allem Schalen entstehen in seiner Werkstatt, wo in den Regalen Rohlinge aus den verschiedensten Hölzern in verschiedenen Fertigungsstadien lagern. Den Reiz der Schalen macht die Auswahl des Holzes aus, das unter den Händen von Keilhofer die Geheimnisse seiner Maserung und Färbung sichtbar werden lässt. Mit Intensität und Leidenschaft, Stille und Hingabe, geradezu sinnlich wird das Werden einer solchen Schale beschrieben. Und ganz nebenbei lässt Keilhofer den Leser an seinen Gedanken zu Natur, Nachhaltigkeit, Schnelllebigkeit, Wasserverbrauch, Tierhaltung und Konsumgesellschaft, aber auch seiner Liebe zu Hardcore-Punk und Tattoos teilhaben.