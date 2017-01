Gechingen Bei Räten und Verwaltung bleiben Zweifel

Kein Effekt

Im Rahmen der Sitzung verwies Markus Ziegler, Leiter der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz am Landratsamt, auf die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), das die getrennte Ableitung von Niederschlagswasser ohne die Vermischung mit Schmutzwasser vorsieht. Keinen Effekt hätte ein neuer Kanal für den Hochwasserschutz. "Er würde lediglich der Erfüllung des Paragrafen 55 des WHG dienen", so Häußler. "Die Gemeinde ist an Recht und Gesetzt gebunden", so Häußler. Dennoch sollte man von der Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt sein, was angesichts der Tatsache, dass der "Bettelgraben" überwiegend trocken liege, in Frage gestellt sei.

Auf Vorschlag von Gemeinderat Klaus Böttinger beschloss das Gremium die Entscheidung über den Tagesordnungspunkt zu vertagen und zunächst in einem Zwischenschritt alle Beteiligten und auch das Regierungspräsidium zu einem Gespräch zu bitten, um eine Einzelfallbewertung vorzunehmen und eine einvernehmliche Lösung zu suchen.