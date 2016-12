Gechingen Abstimmung fällt denkbar knapp aus

Gechingen. Das Votum ist freilich nur eine Absichtserklärung, geht aber weiter als der Beschlussvorschlag der Verwaltung. Diesem zufolge sollte zunächst auf Kosten der Kommune (rund 18 000 Euro) nur der Weg in Höhe des geplanten Mehrfamilienhauses in der Dorfäckerstraße in Verbindung mit den dortigen Außenanlagen gebaut und der mögliche weitere Wegabschnitt über das Zauberwald-Gelände zurückgestellt werden. Erst bei größeren Problemen nach Bezug des Neubaus, in dem zehn Wohneinheiten vorgesehen sind – etwa durch Parken oder beim Fußgängerverkehr – wollte die Verwaltung erneut das Gremium beraten lassen.

Zahlreiche Zuhörer

In der letzten Sitzung des Jahres verfolgten zahlreiche Zuhörer die Diskussion um das Für und Wider des Pfads über das Kindergartengelände. Vor allem viele Eltern und die Sprecher der Bürgerinitiative, die 825 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt hatte (wir berichteten).