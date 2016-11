Fußball Zähes Spiel beim FV Wildbad

Hohenwart/Würm – Calmbach II 1:2. Start nach Maß für den Gastgeber mit dem 1:0 durch Straeter (5.), der aber gleich darauf wegen Nachtretens vom Platz flog (10.). Kurz vor der Pause glich Wolf aus (40.), dann erspielte sich der Hausherr trotz Unterzahl in Hälfte zwei ein leichtes Übergewicht, stand am Ende nach dem 1:2 von Abubak (80.) mit leeren Händen da. Tiefenbronn – Ellmendingen 2:1. Auf tiefem Boden ging in Tiefenbronn ein umkämpftes Spiel über die Bühne, das der Hausherr knapp für sich entscheiden konnte. Dabei waren die Winzer in Hälfte eins besser, gingen durch Golkowsky auch verdient in Front (24.). Nach der Pause bewies der FVT dann gute Moral und drehte durch Cakir (51.) und Neuzugang Arne Körner (82.) den Spieß noch um.

Dobel – Mühlhausen 3:0. Die klar spielbestimmenden Hausherren gingen durch Maximilian Kilthau in Führung (25.) und mit einem an Jonas Treiber verursachten Elfmeter legte Patrick Kleinheinz das 2:0 nach (37.). Das 3:0 schließlich in der 66. Minute, als Dennis Reiser nach schöner Kombination aus spitzem Winkel erfolgreich war.

Wimsheim – Neuhausen/Hamberg 5:0. Eine halbe Stunde lang war die Partie völlig ausgeglichen, dann köpfte Marco Mössner nach einer Ecke das 1:0 (35.) und mit einem überraschenden Elfmeter legte Michael Klingel das 2:0 nach (45.). Für das 3:0 zeichnete Benedikt Muthsam verantwortlich (52.), ehe Mössner noch einen Doppelschlag landete (78., 83.).

Wildbad – Oberes Enztal 1:0. Zähes Spiel in Durchgang eins, in dem Wildbads Jawo wegen Nachschlagens vom Platz flog (25.). Nach dem Wechsel endlich mehr Spielfluss und auch die Führung der Badstädter durch den eingewechselten Vadim Schmidt (73.). Der Gast machte in der Folge Druck, scheiterte aber an FV-Goalie Reichelt und konnte auch aus der Ampelkarte gegen Onur (85.) kein Kapital schlagen.