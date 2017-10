Fußball TSG Balingen übernimmt die Spitze

Oberliga BW, TSG Balingen - TSG Weinheim, 3:1 Am 12. Spieltag übernimmt Oberligist TSG Balingen die Tabellenführung. Die Eyachstädter hatten am Samstagmittag in der Bizerba-Arena das Schlusslicht TSG Weinheim zu Gast und siegten mit 3:1.